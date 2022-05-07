Після 8-9 травня можна буде потроху повертатися до Києва, – Кличко

Віталій Кличко. Фото з ФБ

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ризик обстрілів і підривів у Києві залишається, але після 9 травня ті мешканці, які виїжджали, можуть поступово повертатися до міста.

Про це він сказав у коментарі “Радіо НВ” в суботу, 7 травня.

“Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина [цих територій] залишається небезпечною.

Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9-го [травня] можна потроху буде повертатися до столиці“, – розповів Кличко.

“Щодо заходів безпеки у нашому місті. Спілкуюся з нашими військовими і можу сказати, що вони працюють достатньо системно для того, щоб забезпечити те, щоб будь-яка наступна спроба, якщо така буде, не була в жодному разі реалізована. Якщо в когось бажання буде, зуби ми йому точно обламаємо”, – заявив Віталій Кличко.

Міський голова столиці нагадав, що на 8-9 травня в Києві вирішили не запроваджувати “тривалу” комендантську годину – за спільним рішенням із військовим керівництвом.

Влада сподівається, що ці дні минуть без обстрілів окупантів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.

8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання.

За словами мера, зараз у місті перебувають приблизно 2 млн 200 тис. киян.

Також мер повідомив, що в столиці обстрілами пошкоджено понад 200 житлових будинків. Зазнали руйнувань 46 шкіл, 30 дитячих садків та понад 70 обʼєктів міської інфраструктури.

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