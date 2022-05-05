У Запоріжжі анонсували тривалу комендантську годину

У Запоріжжі вводять довгу комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10-го.
Про це у четвер, 5 травня, повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у Facebook.
“У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових, вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня”, – написав він.
В.о. мера повідомив, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.
Також через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги в Запоріжжі не працюватимуть.
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