Одещина запроваджує ще одну довгу комендантську годину

Про це ввечері 6 травня повідомила пресслужба ОВА.
“Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території міста Одеса і Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року”, – йдеться в повідомленні.
У зазначений проміжок часу громадянам заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Нагадаємо, таку саму довгу комендантську годину в Одесі запроваджували на 1-3 травня (у зв’язку з роковинами 2 травня).
У Запоріжжі також анонсували тривалу комендантську годину з 8-го до 10 травня.
Київ на 9 травня не запроваджуватиме комендантську годину.
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