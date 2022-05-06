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Одещина запроваджує ще одну довгу комендантську годину

06/05/2022 23:21
В Одесі та Одеській області із 8-го по 10 травня запроваджено подовжену комендантську годину.

Про це ввечері 6 травня повідомила пресслужба ОВА.

“Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території міста Одеса і Одеської області запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

У зазначений проміжок часу громадянам заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, таку саму довгу комендантську годину в Одесі запроваджували на 1-3 травня (у зв’язку з роковинами 2 травня).
У Запоріжжі також анонсували тривалу комендантську годину з 8-го до 10 травня.
Київ на 9 травня не запроваджуватиме комендантську годину.

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Україна

Одещина запроваджує ще одну довгу комендантську годину

В Одесі та Одеській області із 8-го по 10 травня запроваджено подовжену комендантську годину. Про це ввечері 6 травня повідомила пресслужба ОВА. “Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима...

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