Росіяни завдали ракетного удару по Одесі: пошкоджено релігійну споруду, є загиблі та поранені

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. В обласному центрі – влучання по об’єктах міської інфраструктури, є загиблі та поранені.

Про це ввечері в понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Одеської міськради з посиланням на Повітряне командування “Південь”.

“По Одещині завдано черговий ракетний удар. Є влучання в об’єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд”, – йдеться в повідомленні.

“Ворог завдав ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені”, – зазначив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

“Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”

За попередніми даними, загинула 13-річна дитина, 17-річна дівчина важко поранена, пише нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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