ДБР затримало в Одесі 12 диверсантів

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині.

Про це у понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба Бюро.

Зазначається, що затримані працювали над підбуренням одеситів до масових заворушень.

“У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що напередодні 2 травня працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії.

Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Зрештою, силовики вийшли на 12 осіб, яких зрештою і затримали.

Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

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