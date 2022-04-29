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В Одесі запроваджено комендантську годину на всю добу 2 травня

29/04/2022 15:49

В Одесі запроваджено посилену комендантську годину тривалістю майже півтори доби – з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

Це передбачено розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, повідомив речник голови ОВА Сергій Братчук.

Таким чином, особливий режим охоплює день роковин подій 2 травня 2014 року.

Комендантська година вводиться лише на території обласного центру.

“Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень”, – йдеться у повідомленні.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто щодня з 22:00 до 05:00.

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