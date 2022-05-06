ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 72 – 06.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Робота танкістів на Ізюмському напрямку. Фото: 93 омбр

Ранок

Офіс генерального прокурора: щонайменше 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, загинуло 223 дитини, поранено понад 408.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

5 травня через обстріл окупантами регіонального ландшафтного парку “Фельдман Екопарк” у смт Лісне під Харковом загинув 15-річний хлопець-волонтер, який допомагав годувати та евакуювати тварин.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. 121 із них зруйновано повністю.

Дев’ята година

Генсек ООН Антоніу Гутерріш уночі у Twitter та керівник ОП Андрій Єрмак близько 8:55 у Telegram заявили, що з Маріуполя, зокерма із заводу “Азовсталь”, вдалося вивезти ще майже 500 цивільних.

“Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН. В ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з “Азовсталі”, – заявив Єрмак.

Ранок

Артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили ворожий автомобіль з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів.

Напередодні

Основні сили російських військ, кинуті раніше на Маріуполь, тепер відведені на північ від міста, повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена “невелика кількість” російських військ, що приблизно дорівнює “парі батальйонних тактичних груп”.

Речник МО США додав, що росіяни здебільшого завдають авіаційних та артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу “Азовсталь” (де зосереджені українські сили оборони).

7:40

Російські окупанти вночі обстріляли населені пункти у Криворізькому та Синельниківському районах Дніпропетровської області, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зокрема, росіяни били з “градів” по території Зеленодольської та Широківської громад. Влучили по двох селах. Постраждалих немає.

Також був “приліт” ракети у Покровській громаді. Вона прилетіла в поле, людей не зачепило.

Сьома година

Зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00:

Розпочалась 72-га доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями й окупованим Кримом.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

У місті Маріуполь продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ.

На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

Північ

За добу 5 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ уражено щонайменше 15 повітряних цілей росіян.

Як зазначили в Командуванні ПС ЗСУ, збито 14 безпілотників типу “Орлан” та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

Північ

Володимир Зеленський: 11 672 наших захисники й захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України. Трохи більш як за десять тижнів.

Підписав черговий указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних сил України. “Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримаються зараз Україна і, якщо чесно, уся Європа”.

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Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.