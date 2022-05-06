На Одещині збили російську ракету. ФОТО

У Білгород-Дністровському районі силами ППО знешкоджено ракету, якою росіяни намагалися влучити по інфраструктурі Одещини.
Про це вранці в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.
Уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об’єктів інфраструктури.
Їх вилучили як докази злочину ворога проти України слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події. Постраждалих немає.
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