День піхоти: почесну відзнаку “За мужність та відвагу” отримали сім бригад ЗСУ

З нагоди Дня піхоти Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” сім бригад Сухопутних військ ЗСУ.
Указ опублікований на сайті глави держави у п’ятницю, 6 травня.
“З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу”… військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України”, – йдеться в указі.
Відзнаки отримали:
Відзнаку “За мужність та відвагу” президент заснував напередодні.
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