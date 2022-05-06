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День піхоти: почесну відзнаку “За мужність та відвагу” отримали сім бригад ЗСУ

06/05/2022 16:31

З нагоди Дня піхоти Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” сім бригад Сухопутних військ ЗСУ.

Указ опублікований на сайті глави держави у п’ятницю, 6 травня.

“З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу”… військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України”, – йдеться в указі.

Відзнаки отримали:

  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;
  • 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
  • 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  • 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
  • 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
  • 93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”;
  • 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Відзнаку “За мужність та відвагу” президент заснував напередодні.

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