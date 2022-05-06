День піхоти: почесну відзнаку “За мужність та відвагу” отримали сім бригад ЗСУ

Фото з ФБ Володимира Зеленського

З нагоди Дня піхоти Збройних сил України президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” сім бригад Сухопутних військ ЗСУ. Указ опублікований на сайті глави держави у п’ятницю, 6 травня. “З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу”… військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України”, – йдеться в указі. Відзнаки отримали: 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”;

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. Відзнаку “За мужність та відвагу” президент заснував напередодні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук