“Королівські піхотинці” на Луганщині знищили п’ять “градів”, танки й БМП разом із руснею

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Українські воїни в зоні ООС на Луганщині завдали противнику значних втрат.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ 15 березня станом на 18:00.

“На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються”, – сказано у зведенні.

Як відомо, в Луганській області виконує завдання 24 омбр імені Короля Данила.

Дивіться відео: Луганщина: 24 омбр в паузі між виснажливими боями

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