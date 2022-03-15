“Королівські піхотинці” на Луганщині знищили п’ять “градів”, танки й БМП разом із руснею

Українські воїни в зоні ООС на Луганщині завдали противнику значних втрат.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ 15 березня станом на 18:00.
“На Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 “Град” з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника. Ці дані уточнюються”, – сказано у зведенні.
Як відомо, в Луганській області виконує завдання 24 омбр імені Короля Данила.
Дивіться відео: Луганщина: 24 омбр в паузі між виснажливими боями
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