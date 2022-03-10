Луганщина: 24 омбр в паузі між виснажливими боями. ВІДЕО

На Луганщині, в зоні ООС, українські військові кореспонденти зняли на відео бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила в паузі між важкими боями.

Є втрати, “трьохсоті”. Поранений воїн розповідає, що втратив сина… Але воїни 24 омбр зберігають боєздатність, бойовий дух і готові надалі нищити російських окупантів.

Напередодні “королівські” піхотинці знищили в боєзіткненні кілька одиниць військової техніки противника разом з особовим складом.

Фотогалерея:

“Все буде Україна!” – каже бригада зі Львова, яка й надалі виконує завдання на крайньому сході Батьківщини.

Відео: Стас Кухарчук, Сергій Дубінін

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