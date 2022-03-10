24-та бригада на Луганщині спалила багато ворожої техніки з окупантами всередині. ФОТО

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзвітувала про ліквідацію ворожої техніки й особового складу противника в Луганській області.
Фото опублікувала у четвер, 10 березня, пресслужба військової частини.
“Результат успішної роботи наших армійців на Луганщині. Знищено декілька одиниць військової техніки противника разом із особовим складом. Все буде Україна”, – йдеться в повідомленні.
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