24-та бригада на Луганщині спалила багато ворожої техніки з окупантами всередині. ФОТО

Фото: 24 бригада

“Результат успішної роботи наших армійців на Луганщині. Знищено декілька одиниць військової техніки противника разом із особовим складом. Все буде Україна”, – йдеться в повідомленні.

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзвітувала про ліквідацію ворожої техніки й особового складу противника в Луганській області.

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