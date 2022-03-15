На Луганщині воїни 24 омбр знищили три ворожі танки і БМП із екіпажем

У Луганській області військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили три російських танки Т-72 та одну БМП-3 із екіпажем.

Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресслужба 24-ї омбр.

“Результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна “, – йдеться в повідомленні.

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