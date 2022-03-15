На Луганщині воїни 24 омбр знищили три ворожі танки і БМП із екіпажем

У Луганській області військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили три російських танки Т-72 та одну БМП-3 із екіпажем.
Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресслужба 24-ї омбр.
“Результат злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині. Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 та весь особовий склад орків. Все буде Україна “, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Генштаб назвав нові дані щодо втрат загарбників із початку війни
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!