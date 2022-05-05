ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 71 – 05.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку після обстрілу росіянами. Фото з останнього допису у ФБ Олександра Махова

Перша година

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький – про подробиці вечірніх мінометних обстрілів з РФ через кордон по території Сумщини:

“Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.

Глухівська громада – мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.

Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове – близько 18 мінометних прильотів з боку ворога.

Постраждалих і руйнувань немає”.

Після півночі

Звернення президента Володимира Зеленського: “Сьогодні загинув відомий журналіст Олександр Махов. На Харківщині, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким, друзям.

Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обовʼязково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам’ять йому й усім нашим героям, які віддали життя за Україну!”

Після півночі

Останні ракетні удари російських сил по Україні були націлені переважно по критично важливих об’єктах інфраструктури з метою зашкодити надходженню військової допомоги з-за кордону, але попри це, США й надалі мають можливість її надавати. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

“Під час останньої серії авіаударів по Україні російські сили намагалися уразити те, що ми оцінюємо як критичні об’єкти інфраструктури на заході України, включаючи електропідстанції, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил”, — зауважив Кірбі.

Він наголосив, що США “зберігають можливості для постачання [в Україну] військової допомоги, в тому числі систем озброєнь та інших матеріалів”.

Північ

Командування Повітряних сил: за добу 4 травня Збройні сили України знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо – винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10” та три крилаті ракети.

(попередньо – винищувачі Су-30), Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника.

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Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 69 ОБОРОНИ, 03.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.