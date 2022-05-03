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Ракетний обстріл по Україні: уражено залізницю й електропідстанції, вперше постраждало Закарпаття

03/05/2022 23:09

Під час повітряної тривоги після восьмої години вечора 3 травня зазнали ракетних ударів західні й центральні області України. Зокрема “приліт” зафіксовано на Закарпатті, для якого це перша подібна подія з початку великої війни з Росією.

Про вибухи від ракетних обстрілів почали повідомляти після 20:25.

Ворог намагався уразити об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури.

Зокрема, за інформацією керівника “Укрзалізниці” Олександра Камишіна, російські війська вдарили по шести залізничних станціях у центрі, на півдні та на заході України.

“Серед залізничників та наших пасажирів, за оперативною інформацією, постраждалих немає. Затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, решта поїдуть протягом двох годин”, – написав очільник “УЗ” в телеграмі о 22:16.

“Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги”, – додав він.

Через пошкодження внаслідок обстрілу інфраструктурних об’єктів затримано в дорозі такі поїзди:

  • №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
  • № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
  • №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
  • №60 Чоп — Київ (+2 год);
  • №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
  • №22 Трускавець — Харків (+3 год);
  • №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год);
  • №231 Дніпро — Львів (+3 год);
  • №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
  • №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
  • №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год);
  • №710 Львів — Дарниця (затримується відправлення).

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про ракетний удар у своєму регіоні.

“У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено. Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено”, – зазначив він.

Наслідки обстрілу в Кам’янському районі Дніпропетровщини. Фото: тг Валентин Резніченко

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, попередньо у Львові пошкоджені три електричні підстанції. Над відновленням електропостачання працюють.

Пожежа на електропідстанції у Львові. Фото: тг Андрій Садовий

Мер Андрій Садовий у відеозвернення уточнив, що дві людини поранені. Триває ліквідація пожеж. Пошкоджено 60 гаражів.
У частині міста немає електроенергії, є перебої з водопостачанням, подекуди зник інтернет.

Про приліт ракети в об’єкт у гірському районі Закарпаття повідомив голова ОВА Віктор Микита.

Це перший обстріл Закарпатської області з початку війни.

Голова Долинської територіальної громади Кіровоградської області Євген Звіздовський поінформував про “приліт” ракети на території своєї ТГ.

Також окупанти вдарили ракетами по Арцизу Одеської області, про що повідомив міський голова Сергій Парпуланський.

Два вибухи, які чули у Вінниці, були роботою нашої ППО, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Про збиття ворожих ракет повідомляють також кияни. Принаймні після тривоги в столиці “прильотів” і руйнувань на зафіксовано.

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Україна

Ракетний обстріл по Україні: уражено залізницю й електропідстанції, вперше постраждало Закарпаття

Під час повітряної тривоги після восьмої години вечора 3 травня зазнали ракетних ударів західні й центральні області України. Зокрема “приліт” зафіксовано на Закарпатті, для якого це перша подібна подія...

Війна з Росією

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