ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 69 – 03.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" знову на передовій разом із 93-ю механізованою бригадою ЗСУ - вони стримують агресію ворога на одній із найважчих ділянок фронту на Харківщині. Фото: 93 омбр

Вночі

Президент Росії Володимир Путін замість так званої “спеціальної військової операції” 9 травня може оголосити Україні війну.

Як повідомляє CNN із посиланням на американських чиновників, у День перемоги Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення бойових дій, або ж про одне й інше разом.

Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня. За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії так званих “ДНР” і “ЛНР”, повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

Після півночі

У російському Бєлгороді знову лунають вибухи.

Урядове інформагентство “РИА Новости” визнає, що гучний “хлопок”, схожий на звук вибуху середньої сили, був чутний у центрі Бєлгорода. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про серію вибухів.

Напередодні

Російські силовики визнали депортацію з України майже 1,1 млн осіб.

Начальник національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує “Интерфакс“, заявив, що протягом минулої доби без участі української влади з “небезпечних районів” Донецької та Луганської областей до РФ “евакуйовано” 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей. Відтак усього з початку спеціальної військової операції до Роії депортовано 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти.

Напередодні

2 травня на війні загинули український спортсмен-ветеран, член команди Warrior Games: Team Ukraine, призер минулорічних “Ігор нескорених” Андрій Котовенко.

Також 2 травня загинув майданівець, ветеран АТО з Прикарпаття Володимир Ройовий.

Північ

Протягом доби 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

За добу протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА “Форпост” та сім “Орлан-10”.

Варто відзначити, що “Форпост”, збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування “Південь”, є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів, розповіли в Командуванні Повітряних сил.

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Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.