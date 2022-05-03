“Україна переможе”: Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги

Борис Джонсон. Фото: vox.com

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.

Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомляє “Європейська правда”.

“Ближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок… Ми маємо новий пакет підтримки на 300 млн фунтів стерлінгів”, – сказав Джонсон.

За його словами, у пакет також увійдуть радари, “щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, і дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні сили”.

Глава британського уряду сказав, що він прагне

зміцнити Україну так, щоб ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї.

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні, а історії про її звитягу переповідатимуть з покоління до покоління.

“Про це розповідатимуть онукам і правнукам, що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічного не може заподіяти народові, який обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе.

Ви довели, що має слушність стара приказка: не розмір собаки важить, а розмір битви, куди прийшов битися собака. Не знаю, чи така ідіома є в українській мові, але я думаю, що ви зрозуміли”, – сказав Борис Джонсон.

Він визнав, що Захід надто повільно реагував на анексію Криму та напад на Донбас 2014 року, і заявив, що більше немає права на повторення цією помилки.

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