Верховна Рада звернулася до США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму

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Верховна Рада України звернулася до США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це у вівторок, 3 травня, повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За постанову до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосували 344 нардепи.

“Народні депутати звернулися до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки із закликом вжити необхідних дій з метою визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму, що дозволить посилити міжнародні санкції проти Росії”, – йдеться у повідомленні.

“Постанова спрямована “на створення додаткових передумов визнання Сполученими Штатами Америки Росії – державою-спонсором тероризму, що дозволить застосувати до неї, її урядових та ділових кіл, політичних партій Російської Федерації, що підтримують злочинну політику уряду Росії та її поплічників додаткові безпрецедентні санкції. А також на збільшення обсягів оборонної, фінансової та гуманітарної підтримки Україні, щоб допомогти нашій державі дати відсіч російській агресії й відновити територіальну цілісність й суверенітет нашої країни”, – наголошується у пояснювальній записці.

Ця заява, за оцінками депутатів, дозволить запровадити додаткові міжнародні санкції не лише проти Російської Федерації, а країн, що з нею співпрацюють та підтримують її терористичний режим.

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