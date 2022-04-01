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Верховна Рада заборонила окупаційну символіку та визнала Росію терористом

01/04/2022 17:30

Верховна Рада ухвалила законодавство щодо заборони символіки країни-окупанта.

За Закон “Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України” (7214 від 26.03.2022) проголосували 311 нардепів на засіданні ВРУ, передає “Лівий берег”.

Літери “Z”, “V” визнані символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Російська Федерація наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.

У пояснювальній записці нагадали, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала відкриту війну проти України.

“З перших секунд війни Росія вбиває українців лише за те, що вони живуть в Україні, нищить цивільні будинки та об’єкти критичної інфраструктури. Мільйони людей змушені залишити свої домівки. Масштаби російського державного терору в Україні вражають… Очевидно, що за масштабами, підходами та ідеологічно Російська Федерація наслідує принципи, запроваджені фашистськими та нацистськими мілітаристськими режимами Гітлера, Муссоліні та інших”, – наголошують депутати.

Сам факт державного тероризму з боку Російської Федерації, неонацистський характер її політичного, тоталітарного режиму, є очевидним для всього світу.

“Цей висновок підтверджений і резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року, і закликами багатьох урядів практично всіх країн світу. Одним із символів агресії проти України керівництво держави-терориста намагається зробити літери “Z” та “V”. Первісно ці літери використовуються як тактичне маркування військової техніки з різних військових округів Росії, що використовуються у війні проти України”, – пояснюють у документі.

Тому Рада цим законом визнає неонацистський характер як всього політичного режиму сучасної Росії, так і символіки, яка використовується для індикації виправдання та підтримки війни.

Після його підписання законодавство України буде доповнене новими термінами: 

  • “держава-терорист” і “символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну”
  • літери “Z”, “V” визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну
  • Росію визнають державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України
  • забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення
  • Закон України “Про боротьбу з тероризмом” доповнений терміном: “терористична діяльність” – пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму.

Також депутати запропонували надалі внести зміни до різних кодексів “для встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду неонацистського режиму сучасної Росії та символіки вбивства Росією дітей, жінок, чоловіків, всіх мирних мешканців України”.

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Україна

Верховна Рада заборонила окупаційну символіку та визнала Росію терористом

Верховна Рада ухвалила законодавство щодо заборони символіки країни-окупанта. За Закон “Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка...

Війна з Росією

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