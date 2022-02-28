Росіяни вводять в оману використанням української символіки – головком попереджає

Російські окупанти почали використовувати українську символіку на бронетехніці, щоб ввести в оману українців.

Про це повідомляє ФБ-сторінка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

“З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав–Ніжин Чернігівської області”, – розповів Залужний.

Також зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися. Але після наближення до українських позицій російські війська починають відкривати вогонь на ураження.

Головком підкреслив, що такі дії противника

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 5 – 28.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ