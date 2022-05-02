ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 68 – 02.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Розбомблений завод "Азовсталь" у Маріуполі. Супутникове фото Maxar, 30 квітня 2022

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 06:00:

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман–Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.

Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні.

У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

0:25

Як повідомило Оперативне командування “Південь”, за минулу добу на Миколаївському напрямку захисники України знищили три безпілотники “Орлан-10”. Загальні втрати ворога за добу складають 35 рашистів, 7 одиниць техніки, в тому числі броньованої, автомобільної і реактивної системи залпового вогню.

Північ

За добу 1 травня українська протиповітряна оборона збила десять російських безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі

США надаватимуть Україні широку економічну, військову та гуманітарну підтримку до самої перемоги. Вашингтон підтримуватиме Київ, доки Росія не буде переможена, – про це заявила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за підсумками візиту до Києва, пише The New York Times.

Вночі

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна. Наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи, розповів представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік.

Перед північчю

Евакуацію з Маріуполя мирного населення, яке перебуває не на заводі “Азовсталь”, а в інших районах міста, перенесли з 1-го 2 травня, повідомляє Маріупольська міська рада.

“Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації. Завтра, 2 травня, евакуація в Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору – ТРЦ “Порт Сіті”. Якщо підтримуєте зв’язок з тими, хто залишається в заблокованому місті, передайте їм цю інформацію”.

Президент Зеленський напередодні заявляв: “Сподіваюся, що завтра (2 травня) також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку”.

Напередодні

Із 1 по 27 травня на території Польщі проходять військові навчання НАТО Defender Europe 2022 та Swift Response 2022 за участю близько 18 тисяч військових із понад 20 країн.

Напередодні

Зі звернення президента Володимира Зеленського:

За 67 днів повномасштабної війни понад 10 600 захисників і захисниць відзначені державними нагородами України. Уже 143 нашим воїнам присвоєно звання Героя України.

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Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.