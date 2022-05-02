На Луганщині ЗСУ розгромили “вагнерівців”, що спробували штурмувати опорник, – ЗМІ

Штурмовий загін російських загарбників “Барс-7” зі складу приватної військової компанії Вагнер атакував українські позиції в Луганській області.

Велика група окупантів прорвалася до першої траншеї опорника українських захисників. Наші воїни не розгубилися, прийняли ближній бій і повністю розгромили противника.

Про це пізно ввечері в неділю, 1 травня, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“Російські війська зазнали важких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону “Барс-7” взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Окупанти повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тисяч рублів (близько 68,7 тис. грн, – “Н”). Захоплені в полон офіцер – майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Валерій Суднєв із Іжевська, молодший сержант Дмитро Юшков, мешканець Луганська Дмитро Коваленко, а також ще один громадянин Росії із Томська”, – написав Бутусов.

Полонені рашисти зізналися, що вийшли на фронт 20 квітня. За десять днів боїв в Україні, за їхніми словами, вони мають близько 150 убитих та поранених із 400 людей.

“Вони “приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, керувати машинами і говорити по радіо, лікувати поранених”. Ну, просто жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти “порожню висоту”. Отакі дивні діячі. Причому в “Барс-7″ було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об’єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення”, – наголосив Бутусов.

Журналіст вважає, що такі події свідчать про нестачу людських ресурсів у армії Російської Федерації.

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