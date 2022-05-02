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Росіяни готуються до наступу на Слов’янськ і Сєвєродонецьк, – ГШ

02/05/2022 10:41
Російська армія створює умови та готується до наступу на Сєверодонецьк та Слов’янськ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 2 травня.

Зазначається, що РФ продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Так, Росія перекинула на Попаснянський напрямок одну батальйонну тактичну групу з Маріуполя для посилення війська.

“На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи”, – повідомляють у Генштабі.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка. На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку противник здійснював вогневий вплив на підрозділи наших військ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

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