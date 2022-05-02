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На Донеччині десантники знищили групу спецпризначенців із Сибіру. ВІДЕО

02/05/2022 08:40

На Донеччині українські десантники знищили групу спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ з Сибіру.

Про це вранці у понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Дії з ліквідації ворога відбулися в районі селища Ямпіль Донецької області. 

“Зокрема на відео зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як гру) генерального штабу російської федерації. Слід відзначити, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку”, – повідомили в КДШВ. 

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