Мінус 10 “Орланів”: Повітряні сили відзвітували про роботу ППО 1 травня

Збитий "Орлан-10". Ілюстративне фото

За добу 1 травня українська протиповітряна оборона збила десять російських безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вартість одного такого безпілотника – близько 80-120 тисяч доларів, в залежності від комплектації.

“Російський БПЛА “Орлан-10” зараз найпопулярніша ціль для підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил. Адже вертольоти – взагалі рідкість, а літаки окупантів уникають ближніх боїв з українськими винищувачами та намагаються не входити в зону ураження зенітних ракетних комплексів Повітряних сил”, – зазначається в повідомленні.

“Переважно авіація ворога діє поза межами повітряного простору України або ж на тимчасово окупованій території, де противник суттєво наростив власні засоби ППО різних типів. Тому цілями українських захисників все частіше стають російські безпілотники “Орлан-10″, які здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії окупантів”, – розповіли в Повітряних силах.

“Орлан-10” – це російська розробка, проте практично нічого російського в цьому безпілотнику насправді немає: вся “начинка” – імпортна (США, Японія, Китай, Німеччина тощо).

Водночас применшувати роль цього комплексу у війні не варто, наголошують у КПС. Адже “Орлан-10” може виконувати різні завдання – скажімо, робити цілевказання, бути ретранслятором чи постановником перешкод. І він несе серйозну загрозу для наших військ.

“Ціль не проста, малопомітна, втім щодня українські захисники неба із різних засобів ураження вражають все більше цих БПЛА”, – відзначили в Повітряних силах.

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