Повітряні сили спростували інформацію про загибель “Привида Києва”

Багато закордонних "фактчекінгових" закордонних організацій взялися спростовувати, що на цьому фото зображений "Привид Києва". Але насправді ніколи ніхто такого й не стверджував, бо це абсолютно ілюстративне зображення пілота, який точно не може бути тим самим "привидом"

Командування Повітряних сил було вимушене розкрити секрет “привида Києва”, після того як ціла низка іноземних та українських ЗМІ почала писати про його нібито загибель, посилаючись на повідомлення про останній бій пілота Степана Тарабалки.

“У черговий раз просимо українську спільноту НЕ нехтувати елементарні правила інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне, перевіряти джерела інформації, перед тим, як її поширювати”, – наголосили в Повітряних силах.

“Герой України Степан Тарабалка НЕ “Привид Києва”, і він НЕ збив 40 літаків“, – підкреслюється в повідомленні.

У Повітряних силах нагадують, що 13 березня 2022 року справді героїчний пілот майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

Але водночас наголошують, що Привид Києва – це “супергерой-легенда, чию постать створили українці”.

“Це, швидше, збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!” – підкреслили в КПС.

“Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, хоч би нам усім цього хотілося.

Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ. Ну і на останок, для особливо креативних – американські бомбардувальники теж НЕ літають над Україною! Зберігайте спокій та користуйтесь офіційними джерелами інформації”, – додали в Повітряних силах.

Зауважимо, що в останні кілька днів інформацію про нібито загибель “Привида Києва” почали масово поширювати закордонні ЗМІ, зокрема Daily Mail, The Times тощо.

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