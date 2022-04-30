ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 66 – 30.04.2022

Фото: Радіо Свобода

Ранок

Напередодні група бійців спеціального призначення Національної гвардії, проводячи розвідку на одному з ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ. Після цього Збройні сили відпрацювали по російських позиціях важким та прицільним вогнем артилерії, а гвардійці здійснювали корегування вогню”, – інформує “Суспільне” з посиланням на пресслужбу НГУ.

Відтак знищено понад 30 одиниць ворожої техніки. Серед них – більш як половина танків, а також БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

Напередодні

На одній з військових баз у ФРН почалися додаткові тренування українських фахівців американськими військовими. Ідеться про опанування бойової техніки, яку союзники передають Україні.

Як розповів речник Пентагону Джон Кірбі, основна частина навчань проводиться силами національної гвардії Флориди, які вже мали великий досвід взаємодії з українськими військовими.

У зв’язку з тим, що українські сили вже пройшли початкову артилерійську підготовку в інших місцях, навчання включають роботу на РЛС і бронетехніці.

Крім Німеччини, в Європі за межами України розгорнуті ще як мінімум дві локації, де відбувається підготовка військових ЗСУ для використання іноземного озброєння.

9:45

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував нову статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 склали:

особового складу – близько 23200 осіб (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1008 (+22),

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27),

артилерійських систем – 436 (+1),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 77 (+4),

літаків – 190 (+1),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1701 (+6),

кораблів /катерів – 8.

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4),

спеціальної техніки – 32 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 29 квітня)

Ранок

Два евакуаційні автобуси в Попасній на Луганщині розстріляні росіянами, – голова місцевої військової адміністрації Микола Ханатов.

“Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було набагато більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляно. Зв’язку із людьми наразі немає”, – зазначив Ханатов.

8:10

Уранці окупанти знову обстріляли околиці села Велика Костромка у Криворізькому районі. Поцілили по полях, ніхто з людей не постраждав, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також було обстріляно одне із сіл Синельниківського району, що межує із Запорізькою та з Донецькою областями. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Ранок

Уночі продовжилися обстріли міста Харків, зокрема житлового району Салтівка. Одна людина поранена.

Ранок

Напередодні на одному з напрямків Запорізької області військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти збили російський безпілотник “Орлан-10”, який вів розвідку місцевості.

Відео від Командування об’єднаних сил ЗСУ:

Сьома година

Зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали.

З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, сім артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій ворог не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій Збройних Сил України, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

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Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.