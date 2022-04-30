Ракетний удар по Одесі: зруйновано злітно-посадкову смугу аеропорту

Унаслідок російської ракетної атаки по Одещині в суботу, 30 квітня, пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Про це з посиланням на оперативне командування “Південь” СВ ЗСУ повідомляє Одеська міськрада.

Як зазначається в повідомленні, подальше використання ЗПС неможливе.

Водночас загиблих і травмованих в аеропорту немає, зазначив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Удару було завдано з території окупованого Криму береговим ракетним комплексом ЗС РФ “Бастіон”.

Раніше речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що сили ППО на Одещині отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.

“Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до затяжної комендантської години”, – зазначалося в ранковому повідомленні Братчука.

Як писала “Новинарня“, подовжена комендантська година в Одесі триватиме з 22:00 неділі, 1 травня, до 5:00 вівторка, 3 травня. Це пов’язано з можливими провокаціями 2 травня, в день роковин подій 2014 року.

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