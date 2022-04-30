Ракетний удар по Одесі: зруйновано злітно-посадкову смугу аеропорту

Унаслідок російської ракетної атаки по Одещині в суботу, 30 квітня, пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.
Про це з посиланням на оперативне командування “Південь” СВ ЗСУ повідомляє Одеська міськрада.
Як зазначається в повідомленні, подальше використання ЗПС неможливе.
Водночас загиблих і травмованих в аеропорту немає, зазначив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Удару було завдано з території окупованого Криму береговим ракетним комплексом ЗС РФ “Бастіон”.
Раніше речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що сили ППО на Одещині отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.
“Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо. Одеса готується до затяжної комендантської години”, – зазначалося в ранковому повідомленні Братчука.
Як писала “Новинарня“, подовжена комендантська година в Одесі триватиме з 22:00 неділі, 1 травня, до 5:00 вівторка, 3 травня. Це пов’язано з можливими провокаціями 2 травня, в день роковин подій 2014 року.
Читайте також:
Росіяни вдарили по Одеській області, міст через Дністровський лиман закрили через пошкодження
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 66 – 30.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!