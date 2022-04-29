На Донеччині підірвали залізничний міст між Лиманом та Райгородком

Відповідне відео поширили у п’ятницю, 29 квітня, “Новости Донбасса”, також інформацію підтвердили “Громадському” у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.

Селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов’янська.

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