На Донеччині підірвали залізничний міст між Лиманом та Райгородком

Відповідне відео поширили у п’ятницю, 29 квітня, “Новости Донбасса”, також інформацію підтвердили “Громадському” у пресслужбі операції Об’єднаних сил.
Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.
Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.
Селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов’янська.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 65 – 29.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!