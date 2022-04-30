Росіяни вчинили обстріл лікарні і житлових кварталів Харкова

Уночі російські окупанти вчинили черговий обстріл Немишлянського району міста Харків – по житлових кварталах, лікарні та промисловій зоні.
Про це вранці в суботу, 30 квітня, повідомляє пресслужба ДСНС.
Після ворожої атаки горіли квартири у двох 9-поверхівках. В одному з помешкань травмовано чоловіка – його госпіталізували до міської лікарні.
Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. Частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні. Сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.
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