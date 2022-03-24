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“Загинув у бою з переважаючими силами окупантів”: Повітряні сили розповіли про Героя-льотчика Степана Тарабалку

24/03/2022 00:32

Командування Повітряних сил розповіло про Степана Тарабалку – військового льотчика, який став Героєм України посмертно.

“13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.
Президент України присвоїв льотчику звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно”, – ідеться в повідомленні пресслужби ПС ЗСУ 23 березня.

Як відомо, Степан народився 9 січня 1993 року в селі Королівка Коломийського району Івано-Франківської області.

Він – “один із тих романтиків, які з дитинства мріють стати військовими льотчиками. І він упевнено йшов до своєї мрії. У 13 років Степан вступив до Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а згодом вступив до льотного військового вишу – Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, який успішно закінчив у 2014 році.
Це офіцер нової генерації української армії, який розпочав свою офіцерську кар’єру саме в той час, коли в Україну прийшла війна. Захист своєї країни був для нього свідомим вибором”, розповіли в ПС.

Молодий офіцер був льотчиком-винищувачем літака МіГ-29.

“Усі, хто знав Степана Тарабалку особисто, розповідають, що він справжній офіцер та професіонал своєї справи. На таких як він рівняються підлеглі, а старші командири – впевнені, що все в підрозділах буде під контролем…
Герой України Степан Тарабалка завжди житиме у наших серцях!” – заявили в Командуванні ПС.

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