Сили оборони звільнили чотири селища під Харковом

Українські військові на Харківщині звільнили від окупантів чотири селища на північ і схід від обласного центру.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 30 квітня.

“У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прелесне“, – сказано в оперативній інформації.

Також у зведенні зазначено, що на Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і в Бєлгородській області РФ, у безпосередній близькості до державного кордону України. Зокрема, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Також на Харківщині противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

“Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію РФ. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя”, – розповіли також в ГШ.

Як інформувала “Новинарня“, про звільнення селища Руська Лозова силами підрозділів ГУР МОУ й “Азову” стало відомо 29 квітня.

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