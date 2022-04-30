+200 “двохсотих”: Генштаб ЗСУ оновив статистку втрат росіян

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував нову статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 квітня.

За добу підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 22 танки, 27 бронемашин, 1 літак тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 склали:

особового складу – близько 23200 осіб (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1008 (+22),

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27),

артилерійських систем – 436 (+1),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 77 (+4),

літаків – 190 (+1),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1701 (+6),

кораблів /катерів – 8.

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4),

спеціальної техніки – 32 (+1),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 29 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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