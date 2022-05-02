На Харківщині Рух опору ССО результативно скоригував артилерію ЗСУ, знищено бліндаж і техніку окупантів. ВІДЕО

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На Харківщині Рух опору Сил спеціальних операцій ЗСУ результативно скоригував артилерію ЗСУ, в результаті чого знищено бліндаж і техніку окупантів.

Про це вранці у понеділок, 2 травня, повідомила пресслужба Командування ССО.

“На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини. За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

танк Т-90 – знищено

танк Т-80БВМ – знищено

МТЛБ – знищено

МТЛБ – пошкоджено

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються, додали в ССО.

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