У російській Пермі – пожежа на пороховому заводі, де виготовляють компоненти до “Градів”. ВІДЕО

У російському місті Перм сталася пожежа на пороховому заводі, загинули двоє людей.

Про це вдень у понеділок, 2 травня, інформує російський “Интерфакс”.

“На виробничій ділянці №12 виробництва “Пластмаси” ввечері 1 травня сталося загоряння продукції. Через це постраждали троє працівників”, – йдеться в повідомленні.

Один із них загинув на місці. Ще один помер у лікарні, куди його доправили після інциденту.

“Той самий завод, який виготовляє компоненти для реактивних систем залпового вогню «Град» та «Смерч». Тих, які є улюбленою зброєю орків для обстрілів цивільних в Україні”, – зазначив журналіст Андрій Цаплієнко.

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