Дві сотні “добровольців” щотижня: в регіонах Росії новий воєнний план, – розвідка

У Російській Федерації активізується кампанія з набору “добровольців” на військову службу за контрактом, в якому кожен регіон змусять знаходити по 200 вояк щотижня.
Про це вдень у понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Передбачається, що “добровольці” мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у війні в Україні. Також планується формування кількох нових підрозділів.
Військове керівництво РФ встановило чіткі “норми набору”: для далекосхідного та сибірського федерального округів – це 200 “добровольців” щотижня. При цьому, в Москві набір взагалі не проводиться.
Для мотивування до проходження служби з “добровольцями” проводяться агітаційні заходи.
Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про “колективний Захід” та “неіснуючу Україну”.
Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги.
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