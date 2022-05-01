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Британська розвідка пояснила, що РФ робитиме на Херсонщині

01/05/2022 11:16

Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсонською областю і запровадити там обіг рубля, щоб підтримувати звідти своє вторгнення в Україну та убезпечити підходи до Криму.

Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в неділю, 1 травня.

Після захоплення Херсона на початку березня РФ прагнула “легітимізувати” свій контроль над містом та прилеглими територіями через встановлення проросійської “адміністрації”.

Ця фейкова “адміністрація” нещодавно заявила про неможливість повернення Херсонщини під контроль України та оголосила чотиримісячний перехідний період розрахунків із гривні на рубль. Відтак із 1 травня в Херсоні ходитиме російський рубль.

“Ці заяви, ймовірно, свідчать про наміри Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.
Тривалий контроль над Херсонщиною та її транспортною мережею підвищить здатність РФ підтримувати своє просування на північ і захід [України] та підвищить безпеку російського контролю над Кримом”, – йдеться у твіттер-дописі британського МОУ.

Як повідомив Генштаб ЗСУ раніше в неділю, російські війська ведуть бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

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