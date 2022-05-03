Ірпінь: понад сотня вбитих росіянами людей залишаються невпізнаними, – Венедіктова

Із 290 тіл мирних мешканців Ірпеня Київської області, які були ексгумовані для експертизи та перепоховання, 105 лишаються невпізнаними.
Про це у вівторок, 3 травня, у ефірі національного марафону повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
“Прокурори і слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 72 мм та 120 мм калібру, аеробалістичних ракет “Іскандер-М”, шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами – що є порушеннями військовослужбовцями РФ законів та звичаїв війни. Ця зброя є забороненою Женевськими конвенціями.
Під час огляду місця події для проведення судово-медичної експертизи доставлено 290 тіл: 161 чоловік, 73 жінки, одна дитина та 55 людських останків.
Ви собі уявляєте, що, коли ми в ХХІ столітті, в центрі європейського, прекрасного охайного міста, говоримо зараз такі речі… І навіть ми не можемо вказати про тіла – ми говоримо про людські останки.
Вже опізнані 185, а 105 – на цей час, залишаються невпізнаними. Частково завершено проведення судово-медичних експертиз”, – заявила вона.
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