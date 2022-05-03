Військові ДПСУ на Сумщині знищили російський прапор вибухівкою з коптера. ВІДЕО

Pнищення російського прапора вибухівкою із дрона. Кадр відео

Прикордонники ДПСУ в Сумській області вибухівкою з коптера знищили російський прапор, який росіяни встановили на українській спостережній вежі.

Про це 3 травня повідомила пресслужба ДПС України.

“Під час ведення спостереження за державним кордоном в районі одного з населених пунктів Сумщини охоронці кордону виявили, що на українській металевій спостережній вежі знаходиться російський триколор. Рашисти розвісили його під покровом ночі. Вежа знаходиться за кілька метрів від українсько-російського кордону.

Аби українські прикордонники не зняли прапор, на цьому напрямку розмістилися позиції снайперів”, – розповіли в Держприкордонслужбі.

“Однак прикордонникам вдалося провести успішну операцію. Завдяки майстерності наші захисники змогли непомітно наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку. Російський триколор знищили”, – заявили в ДПСУ.

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Раніше цього ж дня російські війська заради провокації обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області з території РФ.

Зокрема з боку російського населеного пункту Локоть з важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району. Деталі: Прикордонники зафіксували вісім прильотів, найімовірніше зі 120-мм міномета.

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