Home / Війна / Плюс 200 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

Плюс 200 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

05/05/2022 10:37

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок  5 травня.

За добу підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 15 танків, 41 бронемашини тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 24 700 (+200) осіб;
  • танків – 1 092 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41) од,
  • артилерійських систем – 499 (+8) од,
  • РСЗВ – 169 (+6) од,
  • засобів ППО – 83 (+2) од.,
  • літаків – 196 (+2) од.,
  • гелікоптерів – 155 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40) од.,
  • кораблів /катерів – 10 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 38 од.,
  • крилатих ракет – 89 (+2) од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 4 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, 25 поранених. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 84
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росіяни хочуть переодягти маріупольців у форму ЗСУ для “параду полонених”, – радник мера

У Маріуполі російські окупанти планують переодягнути в українську форму і залучити до проведення “параду полонених” 9 травня близько двох тисяч чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse