Плюс 200 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 5 травня.

За добу підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 15 танків, 41 бронемашини тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 склали:

особового складу – ліквідовано близько 24 700 (+200) осіб;

танків – 1 092 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2 651 (+41) од,

артилерійських систем – 499 (+8) од,

РСЗВ – 169 (+6) од,

засобів ППО – 83 (+2) од.,

літаків – 196 (+2) од.,

гелікоптерів – 155 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 907 (+40) од.,

кораблів /катерів – 10 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9) од.,

спеціальної техніки – 38 од.,

крилатих ракет – 89 (+2) од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 4 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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