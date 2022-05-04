Плюс 300 окупантів та 12 танків: Генштаб оновив рівень втрат армії РФ від війни з Україною

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Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 09:00 4 травня.

За добу підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 15 танків, 43 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 склали:

особового складу – ліквідовано близько 24500 (+300) осіб

танків – 1077 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,

артилерійських систем – 491 (+16) од,

РСЗВ – 163 (+1) од,

засобів ППО – 81 (+1) од.,

літаків – 194 од.,

гелікоптерів – 155 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1867 (+24) од.,

кораблів /катерів – 10 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 (+12). од.,

спеціальної техніки – 38 од.,

крилатих ракет – 87 (+3 од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 2 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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