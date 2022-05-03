Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на ранок 3 травня

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Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11:00 3 травня.

За добу підтверджено знищення 400 військовослужбовців противника, 14 танків, 48 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 склали:

особового складу – ліквідовано близько 24200 (+400) осіб

танків – 1062 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,

артилерійських систем – 475 (+16) од,

РСЗВ – 162 (+10) од,

засобів ППО – 80 од.,

літаків – 194 од.,

гелікоптерів – 155 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,

кораблів /катерів – 10 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20) од.,

спеціальної техніки – 38 (+6) од.,

крилатих ракет – 84 од.

(У дужках – зміна порівняно з даними на ранок 2 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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