За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 300 росіян та спалили 22 танки, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11:00 2 травня.
За добу підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 22 танків, 48 бронемашин, 2 літаки тощо.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 склали:
(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 1 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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