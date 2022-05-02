За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 300 росіян та спалили 22 танки, – Генштаб

Ілюстративне фото: Командування ССО

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11:00 2 травня.

За добу підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 22 танків, 48 бронемашин, 2 літаки тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 склали:

особового складу – ліквідовано близько 23800 (+300) осіб ,

танків – 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем – 459 (+8) од,

РСЗВ – 152 (+1) од,

засобів ППО – 80 од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од,

кораблів /катерів – 8,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26)

спеціальної техніки – 38 (+6).

крилатих ракет – 84.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 1 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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