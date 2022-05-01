Home / Війна / Генштаб подав нову статистику втрат РФ: крилатих ракет – 84

Генштаб подав нову статистику втрат РФ: крилатих ракет – 84

01/05/2022 12:01

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11:00 1 травня.

За добу підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 18 танків, 26 бронемашин, 2 літаки тощо.

Також у статистиці ГШ ЗСУ з’явилася нова позиція, яку раніше не оприлюднювали: знищені крилаті ракети росіян. Таких уже 84.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 склали:

  •  особового складу – ліквідовано близько 23500 осіб (+300),
  • танків – 1026 (+18),
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26),
  • артилерійських систем – 451 (+15),
  • РСЗВ – 151,
  • засобів ППО – 80 (+3),
  • літаків – 192 (+2),
  • гелікоптерів – 155,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20),
  • кораблів /катерів – 8,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),
  • спеціальної техніки – 32,
  • крилатих ракет – 84 (нові дані, +?).

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 30 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 67 – 01.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі приїхала з візитом до Києва

До Києва приїхала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Про візит, який заздалегідь офіційно не анонсували, повідомляє офіс президента. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Пелосі наголосила, що...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse