Генштаб подав нову статистику втрат РФ: крилатих ракет – 84

Графіка: Олександр Грехов

Генеральний штаб Збройних сил України подав оновлену статистику щодо втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 11:00 1 травня.

За добу підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 18 танків, 26 бронемашин, 2 літаки тощо.

Також у статистиці ГШ ЗСУ з’явилася нова позиція, яку раніше не оприлюднювали: знищені крилаті ракети росіян. Таких уже 84.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 склали:

особового складу – ліквідовано близько 23500 осіб (+300),

танків – 1026 (+18),

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26),

артилерійських систем – 451 (+15),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 80 (+3),

літаків – 192 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20),

кораблів /катерів – 8,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальної техніки – 32,

крилатих ракет – 84 (нові дані, +?).

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 30 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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