Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, 25 поранених. ВІДЕО

Фото: Олександра Гончаренко/фейсбук

Російська армія завдала ракетного удару по житлових районах та центральній частині міста Краматорськ Донецької області, поранено 25 цивільних людей, шестеро з них потребують меддопомоги.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

“Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста.

Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа, садок.

Попередньо шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив: “Щонайменше 25 поранених цивільних – наслідок авіаракетного удару, завданого сьогодні вночі росіянами по Краматорську. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні”.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації, ракети пошкодили дев’ять житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

“Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!”, – написав він.

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