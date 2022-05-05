На Сумщині прикордонників посилили трофейною БМП-2

На Сумській області прикордонний парк броньованої техніки посилено трофейною БМП-2.
Про це в четвер, 5 травня, пресслужба ДПСУ.
Захисники кордону отримали від голови Роменської військової адміністрації трофейну російську БМП-2.
Зазначається, що ця техніка дісталася як трофей, вже відремонтована і відправляється обороняти український кордон.
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