Моряк із “Яни Капу” Євгеній Семидоцький знову потрапив у ворожий полон

Фото: пресслужба ЛугОВА

Український військовослужбовець Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року.

Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

У Сватовому Луганської області Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього, щоб допомагати людям.

5 травня стало відомо, що він був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.

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