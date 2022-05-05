Моряк із “Яни Капу” Євгеній Семидоцький знову потрапив у ворожий полон

Український військовослужбовець Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян, вперше це було в листопаді 2018 року.
Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.
У Сватовому Луганської області Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого осередку ДСНС. Залишався в населеному пункті до останнього, щоб допомагати людям.
5 травня стало відомо, що він був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні.
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