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Рашисти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

05/05/2022 10:29

В окупованому Російською Федерацією Криму заявили, що “транспортної блокади” півострова з боку України більше немає, загарбники почали відновлювати сполучення півострова та півдня України.

Про це заявив так званий радник “глави Криму” з інформаційної політики Олег Крючков, передає “РИА Новости” в четвер, 5 травня.

“Транспортна блокада” Криму, влаштована українськими націоналістами вісім років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв’язки” , – сказав він.

За словами Крючкова, також відновлено залізничні гілки, що з’єднують Крим із Херсонською областю – і “у перспективі” ними підуть пасажирські потяги.

Представник окупаційної “влади” Криму стверджує, що у захоплених армією РФ регіонах України повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

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