Home / Світ / Європа / В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія

05/05/2022 10:40

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. В Україні його підозрюють в державній зраді.

Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресцентр СБУ.

“Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним.

Нагадаємо, 16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила про підозру в скоєнні злочину лідерові “Партії Шарія” Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері.

У СБУ наголосили, що є підстави вважати – “Шарій діяв на замовлення іноземних структур”.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 161 “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

У СБУ стверджують, що пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Міністерства оборони РФ “Звезда” тощо.

12 лютого 2021 року громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, який мешкає у цій країні.

Напередодні Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам, в якому заявили, що постійно отримують погрози від “українських неонацистів”, яким немовби потурає українська влада.
Шарій тоді також повідомив, що 2020 року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

У січні 2022 року вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив Шарію в статусі політичного біженця.

Читайте також:
Верховний Суд дозволив називати Шарія “кремлівським проєктом”

Проросійський пропагандист Шарій володіє віллою в Іспанії за мільйон євро, – Слідство.Інфо

Унікальних переглядів: 133
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. В Україні його підозрюють в державній зраді. Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресцентр СБУ. “Правоохоронні органи Іспанії затримали...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse