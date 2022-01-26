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Литва остаточно відмовила Шарію в політичному притулку

26/01/2022 20:50

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив політику та блогеру Анатолію Шарію, підозрюваному в держзраді України, у статусі політичного біженця.

Про цев коментарі “Укрінформу” повідомив російський юрист Марк Фейгін у середу, 26 січня.

“Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили в праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що поряд з паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішально вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами”, – сказав Фейгін.

За його словами, згідно з цими матеріалами, Шарій не проживав понад п’ять років за литовськими адресами, які він зазначав у документах, що надавалися литовській владі, тобто йшлося про обман.

“Тепер, після рішення Вищого адміністративного суду Литви, Шарій не має права перебувати на території ЄС. Отже, питання до Іспанії, де він перебуває. У принципі, міграційна влада країни може виставити його з країни”, – сказав юрист.

Водночас Фейгін нагадав про дві нещодавні поїздки Шарія до Росії. На його думку, цілком можливо, що під час них той отримав у РФ російський паспорт або якийсь інший статус, наприклад “статус біженця”. На думку юриста, свідчень співпраці Шарія з російськими структурами цілком досить.

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Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру в скоєнні злочину лідерові “Партії Шарія” Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері.

У СБУ наголосили, що є підстави вважати – “Шарій діяв на замовлення іноземних структур”.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 161 “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

У СБУ стверджують, що пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Міністерства оборони РФ “Звезда” тощо.

Нагадаємо, 12 лютого громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, який мешкає у цій країні.

10 лютого Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам, в якому заявили, що постійно отримують погрози від “українських неонацистів”, яким немовби потурає українська влада.
Шарій тоді також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

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